شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل ٨٦ حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة العمانية 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 813 حالة إصابة، وأربع حالات وفاة. وأكدت أن ست حالات جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء بسلطنة عمان مائة وثلاثين حالةً.

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