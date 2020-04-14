شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تشدد القيود على حدودها مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية في مقال افتتاحي أن روسيا أصبحت أكبر مصدر لحالات الإصابة الوافدة إلى الصين حيث جاءت 409 حالات مصابة منها، وحثت المواطنين الصينيين هناك بالبقاء وعدم العودة للوطن.
وقالت الصحيفة "روسيا هي أحدث مثال على الإخفاق في السيطرة على الحالات الوافدة من الخارج ويمكن أن تكون جرس إنذار للآخرين... رأى الشعب الصيني كيف تحولت روسيا إلى بلد موبوء بشدة... على الصين أن تتصدى بحسم لتدفق الحالات ومنع حدوث موجة ثانية من التفشي".
وقالت سلطات الإقليم اليوم الثلاثاء إنها خصصت خطا ساخنا ورصدت مكافأة للمواطنين للإبلاغ عن عبور مهاجرين غير شرعيين الحدود إلى الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تشدد القيود على حدودها مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.