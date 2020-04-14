شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تشدد القيود على حدودها مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية في مقال افتتاحي أن روسيا أصبحت أكبر مصدر لحالات الإصابة الوافدة إلى الصين حيث جاءت 409 حالات مصابة منها، وحثت المواطنين الصينيين هناك بالبقاء وعدم العودة للوطن.

وقالت الصحيفة "روسيا هي أحدث مثال على الإخفاق في السيطرة على الحالات الوافدة من الخارج ويمكن أن تكون جرس إنذار للآخرين... رأى الشعب الصيني كيف تحولت روسيا إلى بلد موبوء بشدة... على الصين أن تتصدى بحسم لتدفق الحالات ومنع حدوث موجة ثانية من التفشي".

وقالت سلطات الإقليم اليوم الثلاثاء إنها خصصت خطا ساخنا ورصدت مكافأة للمواطنين للإبلاغ عن عبور مهاجرين غير شرعيين الحدود إلى الإقليم.