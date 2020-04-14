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الغواصةS43  تغادر ألمانيا للانضمام للقوات البحرية المصرية 

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قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي ، أن الغواصة (S43) تغادر دولة ألمانيا فى اتجاه مصر العربية تمهيداً لانضمامها للقوات البحرية المصرية .

وغادرت الغواصة (S43) من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى (20) ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح ، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الإتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والإقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري .

وفى سياق متصل ستقوم الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن ، وتعد الغواصة (S43 ) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.

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