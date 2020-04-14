شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وضمن الحالات المخالطة لحالات قائمة. وأوضحت الوزارة بأن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر. وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية.

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