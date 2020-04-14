داوود عبدالرؤوفالثلاثاء 2020/4/14 12:26 م بتوقيت أبوظبي
سجلت فلسطين، الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الاصابات بفلسطين إلى 320 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز الصحفي اليومي بمدينة رام الله في الضفة الغربية إن 5 من الإصابات العشرة الجديدة كانت في بلدة العيزرية، شرق القدس، وحالة من جنين، شمالي الضفة الغربية، وحالة في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، و3 حالات في منطقة رافات، شمال غرب القدس.
وأشار ملحم إلى أن غالبية الإصابات هي لعمال في إسرائيل.
يذكر أنه تعافى من الفيروس 58 من المصابين فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حالتين.
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