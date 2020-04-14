نصف وفيات كورونا بكندا في مكان واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذّرت هيئة الصحّة العامة الكندية الإثنين من أنّ دور رعاية المسنّين، المتضرّرة بشدّة من كوفيد-19 الذي حصد فيها نصف ضحاياه تقريباً، ستواصل تسجيل ارتفاع في الوفيات حتّى وإن تباطأ انتشار الفيروس.



وقالت مديرة الهيئة تيريزا تام خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إنّه تم تسجيل 24.808 إصابة بينها 734 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، مشيرة إلى أنّ نصف هذه الوفيات تقريباً حصلت في مؤسسات لرعاية المسنّين.

وأضافت "ستستمرّ الوفيات في الارتفاع، حتى وإن تباطأ نسق انتشار الوباء".

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ودعت المسؤولة الصحيّة المواطنين إلى مواصلة الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي حتى يتوقّف انتشار الفيروس.

وتزيد الخشية حول مصير المسنين القاطنين في دور الرعاية في إقليم كيبك، حيث فتحت السلطات تحقيقاً في وفاة 31 شخصاً في مؤسّسة رعاية خاصة بضواحي مونتريال.

وإذ اعتبر رئيس حكومة كيبك فرنسوا لوغو أنه يوجد "إهمال جسيم" في هذه المؤسسة الخاصة، أمر بإجراء عمليات تفقّد فورية لـ40 مؤسسة خاصّة لرعاية المسنين في الإقليم تعمل بدون ترخيص.

لكن لوغو أكّد الإثنين، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أنّ أغلب تلك المؤسسات "تدار بشكل جيّد"، لكن توجد نواقص في 5 منها تم وضعها "تحت الرقابة".

مع ذلك، أقرّ المسؤول بأنّ "الوضع صعب" في دور المسنين بكيبك، مشيراً خاصة إلى وجود نقص في الموظفين فاقمه الوباء.