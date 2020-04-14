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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوزيلندا تتجاوز ذروة أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء إن بلادها "تجاوزت ذروة" أزمة تفشي فيروس كورونا، بالرغم من إعلان سلطات الصحة وفاة أربعة أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية من الوفيات بسبب فيروس كورونا في نيوزيلندا.
وذكرت أرديرن في مؤتمر صحفي إن الوفيات هي "تذكير محزن وواقعي" للإبقاء على النهج والإغلاق.
وقالت: "لقد تجاوزنا بنجاح الذروة، ولكن هذا لا يعني أننا تجاوزنا الخطر".
وأوضحت أن البلاد حاليا تواجه "الأسبوع الأكثر تحديا" في الإغلاق الذي تم فرضه لمدة شهر.
وأعلن المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الوفيات في نيوزيلندا جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بذلك إلى تسعة أشخاص.
وهناك ثلاث من الوفيات الأربع الجديدة مرتبطة بمنشأة لرعاية المسنين في مدينة كرايستشيرش، فيما تم تسجيل الوفاة الرابعة في مستشفى بالعاصمة ولنجتون.
وقال بلومفيلد اليوم الثلاثاء إن بلاده سجلت 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1366 حالة.
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