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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 42 شخصاً بكورونا في دار للمسنين بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
توفي 42 نزيلا بدار لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا قرب مدينة ريتشموند بسبب مرض كوفيد-19 في واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وتوقع المسؤولون وفاة المزيد.
وقال المدير الطبي جيمس رايت إن الفحوصات أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 من بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163 بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية.
وتفيد التقارير أن آخر اثنين من المتوفين لفظا أنفاسهما الأخيرة في الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف رايت (56 عاما) "كان الأمر صعبا.. فوجئنا بمدى سرعة ذلك".
وقال في مؤتمر صحفي "إنها معركة نشعر أحيانا أننا نخسرها. إنها معركة يتحتم علينا خوضها بالنهار والليل .. سبعة أيام في الأسبوع".
وحتى الآن توفي أكثر من 23 ألف شخص بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وتأكدت إصابة أكثر من 577 ألف أمريكي بالفيروس المستجد حتى بعد ظهر الاثنين.
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