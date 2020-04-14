شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 5014 والوفيات 332 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 5014 حالة و 332 وفاة.

Advertisements وأقر نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل بأن من المرجح أن عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار أكبر من ذلك. كان نائب وزير الصحة قال الأسبوع الماضي إن عدد الحالات في المكسيك ربما يكون 26500 وأن الكثير من هؤلاء الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض أو لم يتم تشخيصهم بعد.

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