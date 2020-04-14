تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في تايلاند

أعلن المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد 19" في تايلاند، تاوسين ويسانويوتين، أنّ "البلاد سجّلت 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وحالة وفاة واحدة لسائقة حافلة تبلغ من العمر 52 عامًا في العاصمة بانكوك".
وأوضح أنّ "27 من الحالات الجديدة لها صلة بحالات سابقة، وأنّ أربع حالات ليس لها صلة بحالات قديمة، في حين يَنتظر شخصان نتائج عمليّة التتبّع لمعرفة كيفيّة إصابتهما بالعدوى".
ومنذ تصاعد انتشار الوباء في كانون الثاني الماضي، سجّلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل، بالإضافة إلى 41 حالة وفاة، في حين تعافى 1405 وعادوا إلى منازلهم.
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