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تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في تايلاند

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أعلن المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد 19" في ​تايلاند​، تاوسين ويسانويوتين، أنّ "البلاد سجّلت 34 إصابة جديدة بفيروس ""، وحالة وفاة واحدة لسائقة حافلة تبلغ من العمر 52 عامًا في العاصمة بانكوك".

وأوضح أنّ "27 من الحالات الجديدة لها صلة بحالات سابقة، وأنّ أربع حالات ليس لها صلة بحالات قديمة، في حين يَنتظر شخصان نتائج عمليّة التتبّع لمعرفة كيفيّة إصابتهما بالعدوى".

ومنذ تصاعد انتشار الوباء في كانون الثاني الماضي، سجّلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل، بالإضافة إلى 41 حالة وفاة، في حين تعافى 1405 وعادوا إلى منازلهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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