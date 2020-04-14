هيئة الطيران المدني في فيتنام: استمرار توقف حركة الطيران الداخلي لمواجهة كورونا

أعلنت ​هيئة الطيران المدني​ في ​فيتنام​، أنّ "حركة الطيران الداخلي في البلاد ستظلّ متوقفة"، وذلك بعد أن أعلنت شركات طيران أنّها تستعدّ لاستئناف رحلاتها بعد انتهاء أمد أمر حكومي بالتباعد الاجتماعي لمدّة 15 يومًا.

وأوضحت في بيان، أنّ "من أجل التطبيق الصارم للتباعد الاجتماعي والحد من انتشار فيروس "كورونا"، لن يُسمح لشركات الطيران ببيع تذاكر للرحلات في 16 نيسان الحالي".