أعلنت هيئة الطيران المدني في فيتنام، أنّ "حركة الطيران الداخلي في البلاد ستظلّ متوقفة"، وذلك بعد أن أعلنت شركات طيران أنّها تستعدّ لاستئناف رحلاتها بعد انتهاء أمد أمر حكومي بالتباعد الاجتماعي لمدّة 15 يومًا.
وأوضحت في بيان، أنّ "من أجل التطبيق الصارم للتباعد الاجتماعي والحد من انتشار فيروس "كورونا"، لن يُسمح لشركات الطيران ببيع تذاكر للرحلات في 16 نيسان الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران المدني في فيتنام: استمرار توقف حركة الطيران الداخلي لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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