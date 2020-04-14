جميل جبق: وجود المختبر المركزي ضروري لصناعة الدواء وهو يجهز خلال عام

اشار وزير الصحة السابق جميل جبق الى انه خلال ولايته في الوزارة دعم وشجع صناعة الأدوية المحلية ومنع استيراد اي دواء يتم صناعته في لبنان، ولفت الى انه في وزارة الصحة كنا نعتمد التسعيرة بحسب الدواء الارخص ما يعني الدواء المصنع محلياً.
ولفت جبق في حديث تلفزيوني، الى ان وجود المختبر المركزي في لبنان ضروري لصناعة الدواء، والمختبر يمكن ان يكون جاهزاً خلال عام اذا توفرت الاموال اللازمة، وشدد على ان صناعة الدواء تؤدي الى تخفيف العجز وتشكل دعماً للاقتصاد اللبناني.
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