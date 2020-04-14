النشرة: تسليم 9 تجار مخدرات في مخيم برج البراجنة إلى مخابرات الجيش

أفادت معلومات لـ"النشرة"، بأنّ "​الفصائل الفلسطينية​ والقوى الإسلامية و"​حركة أنصار الله​" قامت بتسليم تسعة من تجار ​المخدرات​ الّذين أُلقي القبض عليهم بالجرم المشهود في ​مخيم برج البراجنة​". ولفتت إلى أنّه "تمّ تسليم الموقوفين لمخابرات ​الجيش اللبناني​ عند مدخل المخيم لجهة ​طريق المطار​، وقد تمّ التسليم بإجماع ​القوى الفلسطينية​ وأهالي المخيم والروابط والمؤسسات، وسط ارتياح شعبي"، مشيرةً إلى أنّ "قوّة من الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية و"حركة أنصار الله" كانت قد داهمت مجموعة من أوكار المخدرات بالتنسيق مع الجيش اللبناني و​القوى الأمنية​". إضغط للمزيد

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