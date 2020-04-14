طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلّب.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل مع ضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات.
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر حيث يتشكّل الضباب على المرتفعات وتُصبح الأجواء مهيأة مساءً لتساقط أمطار متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح واحتمال حدوث برق ورعد.
الجمعة: غائم اجمالاً خلال الفترة الصباحية واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة، يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من الظهر ويتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم.
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