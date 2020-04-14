طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلّب.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في ​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال و في الداخل مع ضباب محلي على المرتفعات.

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الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر حيث يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات وتُصبح الأجواء مهيأة مساءً لتساقط أمطار متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح واحتمال حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم اجمالاً خلال الفترة الصباحية واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ المحلية المتفرقة، يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من الظهر ويتحول الى غائم جزئيًا فقليل الغيوم.