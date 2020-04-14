درغام عرض رؤيته للخطة الاقتصادية: لمحاسبة ناهبي المال العام

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ في تصريح له حول رؤيته للخطة الاقتصادية، الى اننا "نرفض رفضا قاطعا المس بأموال المودعين في ​المصارف​، خصوصا أموال المتقاعدين العسكريين والمغتربين ​الشباب​، واعتبار سقف المئة ألف ​دولار​ سقفا غير منطقي نهائيا".

أضاف: "‏لمقاربة الخطة الاقتصادية يجب التدقيق في الحسابات المصرفية والموجودات غير المصرفية لكل من عمل في الشأن العام ( رؤساء، نواب، وزراء، مدراء عامون، رؤساء أجهزة أمنية، وموظفون في ​الدولة​ ورؤساء بلديات..) منذ 1990 واقتطاع أموال من ثبت عليه الاثراء غير المشروع".

وتابع: "مقاربة الخطة الاقتصادية تقوم عبر اعادة دراسة ملف ​الأملاك البحرية​ واستعادة أموال التهرب الضريبي من أصحاب ​المقالع والكسارات​ وشركات الترابة مئات ملايين الدولارات. تطبيق haircut على الأموال التي قبضها المتعهدون من خزينة الشعب، فراكموا ثروات هائلة من أموال اللبنانيين".

ودعا "لدعم ​القطاع الزراعي​ والصناعي، ما يسمح بتحريك العجلة الاقتصادية والإنماء المتوازن في المناطق الريفية، وهذا ضروري جدا في ظل وقف التوظيف العام ما سيؤدي إلى زيادة ​البطالة​ بشكل مخيف".