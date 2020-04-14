إجتماع بهذه الأثناء بين وزني وكنعان لبحث ملف المستشفيات والإعتمادات المطلوبة للدولة

يُعقَد اجتماع في هذه الأثناء بين وزير المال ​غازي وزني​ ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، لبحث ملف ​المستشفيات​ والإعتمادات الإضافيّة المطلوبة للدولة بشكل عام.

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