النشرة: الأونروا فشلت بعقد لقاء مع القوى الفلسطينية لإطلاعها على آلية توزيع المساعدات المالية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "وكالة "​الأونروا​" فشلت في عقد اجتماع موسّع بين كبار مسؤوليها في ​لبنان​ و​القوى الفلسطينية​، كان مقرّرًا ظهر اليوم، لإطلاع مسؤوليها على الآليّة الّتي ستعتمدها لتوزيع المساعدات الماليّة من التبرّع البالغ خمسة ملايين دولار أميركي، عقب رفض القوى الموافقة عليه بعد اتهامها إدراة "الأونروا" ومديرها العام كلاودي كوردوني بـ"التقصير الفاضح" في كيفيّة التعاطي مع فيروس "كورونا"، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائيّة والميدانيّة اللّازمة لمنع انتشاره داخل المخيمات".

وأبلغت مصادر فلسطينية "النشرة"، أنّ "اتصالات أجرتها مسؤولة في وكالة "الأونروا" في لبنان بتكليف من كوردوني، بكلّ من أمين سر "تحالف القوى الفلسطينية" ممثّل "​حركة حماس​" في لبنان ​أحمد عبد الهادي​، وأمين سر فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" ومسؤول "​حركة فتح​" ​فتحي أبو العردات​، فجاء الجواب بالرفض لأنّهما لا يستطيعان تغطية "الأونروا" على تقصيرها وتأخّرها في دفع المساعدات الماليّة؛ والأهم أنّهما لا يريدان أن يكونا شاهدَين على آليّة لم يوافقا عليها أصلًا، وسط تجديد الدعوة إلى أهميّة التوزيع لكلّ أبناء ​الشعب الفلسطيني​ في لبنان".