السيد: حكومة دياب ستخسر نفسها والناس إذا لم تقص الفاسدين ولم تعين الأوادم

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "مشكلة ​حكومة حسان دياب​، أن قوى سياسية مشاركة فيها تحرتق عليها، وهؤلاء يحنون للعودة إلى حكومات سابقة كان فيها ​الفساد​ و​المحاصصة​ بلا حدود. والمشكلة الثانية، أنها، بعيدا عن أي كيدية سياسية، إذا لم تقص الفاسدين المحميين ولم تعين الأوادم مكانهم فإنها لن تربح الفاسدين، وستخسر نفسها والناس".

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