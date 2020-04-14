المفتي عبد الله هنأ مطارنة صور بالفصح: الوضع الاقتصادي صعب

هنأ مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبد الله​، في اتصالات هاتفية، ​مطارنة صور​ ومنطقتها للروم الملكيين الكاثوليك و​الموارنة​ الأرثوذكس ب​عيد الفصح​ المجيد، داعيا إلى "قيامة ​الدولة​ العادلة، لان قيامة ​السيد المسيح​ هي من أجل كرامة ​الإنسان​ وحريته"، معتبرا "ان ​المساعدات الغذائية​ الأساسية المقترحة او الاموال النقدية لا تحل المشكلة في ظل ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ حيث ان الاموال تفقد قيمتها الشرائية".

وأشار المفتي عبدالله الى "خطورة ​الوضع الاقتصادي​ الصعب الذي يعيشه ​لبنان​ في ظل ترك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل ​الليرة اللبنانية​ والارتفاع الهائل لاسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن مع عدم تحمل الدولة المسؤولية تجاه المراقبة الحقيقية للاسعار".

وشدد على "ضرورة الاستجابة المطلقة والتامة للتدابير الوقائية التي تتخذها ​وزارة الصحة العامة​ والحجر الصحي المنزلي، لان تعريض الناس للخطر هو محل اشكال قانوني وشرعي".