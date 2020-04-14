المفتي عبد الله هنأ مطارنة صور بالفصح: الوضع الاقتصادي صعب

هنأ مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، في اتصالات هاتفية، مطارنة صور ومنطقتها للروم الملكيين الكاثوليك والموارنة الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد، داعيا إلى "قيامة الدولة العادلة، لان قيامة السيد المسيح هي من أجل كرامة الإنسان وحريته"، معتبرا "ان المساعدات الغذائية الأساسية المقترحة او الاموال النقدية لا تحل المشكلة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار حيث ان الاموال تفقد قيمتها الشرائية".
وأشار المفتي عبدالله الى "خطورة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان في ظل ترك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والارتفاع الهائل لاسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن مع عدم تحمل الدولة المسؤولية تجاه المراقبة الحقيقية للاسعار".
وشدد على "ضرورة الاستجابة المطلقة والتامة للتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة العامة والحجر الصحي المنزلي، لان تعريض الناس للخطر هو محل اشكال قانوني وشرعي".
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