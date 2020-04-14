رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن، أنّ "تأجيل صرف المساعدات النقديّة للأسر الأكثر فقرًا، بسبب انتشار وباء "كورونا" الّذي كان مقرّرًا أن يبدأ اليوم، هي خطوة في مكانها الصحيح".
وأعرب في تصريح، عن أمله أن "يثمر الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب اليوم في السراي الحكومي، في إرساء معايير موحّدة لتوزيع المساعدات الماليّة المقرّرة، وتعديل آليّات تحديد الأسماء والأولويّات للعائلات المستحقّة". ودعا إلى "تفعيل التنسيق بين وزارتي الشؤون الإجتماعية، والداخلية والبلديات، وموائمة أسماء العائلات مع السلطات المحليّة المنتَخبة أي البلديات والمخاتير، ليتمّ بعد ذلك إعداد اللوائح بشكل شفّاف ودقيق، بما يساعد الجيش اللبناني على صرف المساعدات لمستحقّيها في أسرع وقت؛ في ظلّ الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط الّذي يشهده لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: لإرساء معايير موحدة لتوزيع المساعدات المالية وتعديل آليات تحديد الأسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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