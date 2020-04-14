الحاج حسن: لإرساء معايير موحدة لتوزيع المساعدات المالية وتعديل آليات تحديد الأسماء

رأى رئيس ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ ​حسين الحاج حسن​، أنّ "تأجيل صرف المساعدات النقديّة للأسر الأكثر فقرًا، بسبب انتشار وباء "​كورونا​" الّذي كان مقرّرًا أن يبدأ اليوم، هي خطوة في مكانها الصحيح".

وأعرب في تصريح، عن أمله أن "يثمر الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء ​حسان دياب​ اليوم في ​السراي الحكومي​، في إرساء معايير موحّدة لتوزيع المساعدات الماليّة المقرّرة، وتعديل آليّات تحديد الأسماء والأولويّات للعائلات المستحقّة". ودعا إلى "تفعيل التنسيق بين وزارتي الشؤون الإجتماعية، والداخلية و​البلديات​، وموائمة أسماء العائلات مع السلطات المحليّة المنتَخبة أي البلديات و​المخاتير​، ليتمّ بعد ذلك إعداد اللوائح بشكل شفّاف ودقيق، بما يساعد الجيش ال​لبنان​ي على صرف المساعدات لمستحقّيها في أسرع وقت؛ في ظلّ ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي الضاغط الّذي يشهده لبنان".