لفتت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ديما جمالي، إلى أنّ "حكومة لبنان 2020 تجهد في تغيير وجه نظامنا الاقتصادي الحر الّذي ميّز وطننا وجعله صلة وصل بين الشرق والغرب، وتضعف قطاعه المصرفي الّذي يُعتبر أساس النهضة والنهوض، خدمةً لمحاور لا تشبه لبنان ولا شعبه".
ودعت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "انتظار اللبنانيين في ساحات الثورة، لأنّ المرحلة تتطلّب خطوات جريئة، ولا تعالَج بقصر النظر".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: الحكومة تجهد بتغيير وجه نظامنا الاقتصادي وانتظروا اللبنانيين في ساحات الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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