اشار الوزير السابق ​محمد الصفدي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى "إننا اذ نثمن وقوف ​بلدية طرابلس​ الى جانب الفئات المعسرة من خلال قسائم غذائية، نأمل ان تتابع ​البلدية​ هذه المسيرة ويبادر كل من موقعه الى دعم فئات المجتمع كي نخرج من الازمة الصحية بأقل اضرار اقتصادية واجتماعية ممكنة. تحية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تجندت في المساعدة الميدانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي: نثمن وقوف بلدية طرابلس الى جانب الفئات المعسرة ونأمل بمتابعة المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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