ابوفاعور: النظام الاقتصادي هو نظام جائر واليوم هناك فرصة لتأمين الامن الغذائي والصناعي

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل ابو فاعور​ الى ان ​الصناعة​ ليست في ذهن المسؤول ال​لبنان​ي، واوضح انه منذ ​الاستقلال​ على اليوم بني ​الاقتصاد اللبناني​ على فكرة التجارة و​المصارف​ و​السياحة​، وهذا ما ادى الى ان ​سوريا​ بعد الحرب لا زال فيها صناعة وامن غذائي بينما لبنان سقط في 5 اشهر.

واوضح ابوفاعور في حديث تلفزيوني، ان النظام الاقتصادي اللبناني هو نظام جائر، واليوم هناك فرصة تاريخية لتأمين الامن الغذائي والصناعي، واعتبر ان معظم الطبقة السياسية ليست بوارد التفكير بالقطاعات الانتاجية، ولا زال التجار في لبنان اصحاب اليد الطولة بالتأثير على القرارات السياسية. واكد ان هناك فرصة اليوم لدعم الصناعة. ورأى ان خطة ​الحكومة​ لم تلحظ الصناعة انما مرت عليها مرور الكرام، وتركيز الخطة كان على الازمة المالية.