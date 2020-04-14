اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور الى ان الصناعة ليست في ذهن المسؤول اللبناني، واوضح انه منذ الاستقلال على اليوم بني الاقتصاد اللبناني على فكرة التجارة والمصارف والسياحة، وهذا ما ادى الى ان سوريا بعد الحرب لا زال فيها صناعة وامن غذائي بينما لبنان سقط في 5 اشهر.
واوضح ابوفاعور في حديث تلفزيوني، ان النظام الاقتصادي اللبناني هو نظام جائر، واليوم هناك فرصة تاريخية لتأمين الامن الغذائي والصناعي، واعتبر ان معظم الطبقة السياسية ليست بوارد التفكير بالقطاعات الانتاجية، ولا زال التجار في لبنان اصحاب اليد الطولة بالتأثير على القرارات السياسية. واكد ان هناك فرصة اليوم لدعم الصناعة. ورأى ان خطة الحكومة لم تلحظ الصناعة انما مرت عليها مرور الكرام، وتركيز الخطة كان على الازمة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابوفاعور: النظام الاقتصادي هو نظام جائر واليوم هناك فرصة لتأمين الامن الغذائي والصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.