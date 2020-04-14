النشرة: مجهولون سرقوا محل "ألمنيوم" في المدينة الصناعية الأولى بصيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "مجهولين أقدموا على سرقة محل "ألمنيوم" في المدينة الصناعية الأولى، يعود إلى الصيداوي "م. ب"، وقُدّرت قيمة المسروقات بنحو ألفي دولار أميركي".

ولفت إلى أنّ "​الأجهزة الأمنية​ والأدلة قد حضرت إلى المكان وباشرت التحقيقات، وتبيّن من المعاينة الأوليّة أنّ اللصوص لم يتركوا أي بصمات، ما يشير إلى استخدامهم "الكفوف" في زمن "​كورونا​". وذكر أنّ "صاحب المحل ادّعى في مخفر صيدا ضدّ مجهول، ووجّه أصحاب المحال دعوة إلى بعضهم البعض لتفقّد محالهم والاطمئنان عليهم، بعد طول إقفالها نتيجة الالتزام بالتعبئة العامة وحال الطوارئ الصحيّة".