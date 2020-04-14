جهة العيون تهزم كورونا وتعلن شفاء جميع المصابين فيها

أعلنت مديرية الصحة في جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الثلاثاء، عن تماثل كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في الجهة للشفاء.

وقالت المديرية الجهوية للصحة بالعيون، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إنه تم شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين في الحجر الصحي في المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، ويتعلق الأمر بشفاء أربعة مصابين، حيث تم شفاء الحالة الأولى يوم 10 أبريل الجاري، والثانية يوم 12 أبريل، واليوم ستغادر الحالتان المتبقيتان الحجر الصحي، بعد أن جاءت نتائج تحاليل كل منهما سلبية.

واتخذت المديرية الجهوية للصحة بالعيون، اليوم، قرار خروج جميع المتعافين من كورونا من مصلحة الحجر الصحي، حيث سيتم نقلهما بواسطة سيارتي إسعاف إلى إقليم بوجدور.

واعتبرت المديرية الجهوية للصحة بالعيون أن هذا الحدث “مناسبة سعيدة”، متوجهة بالشكر والتقدير إلى السلطات المحلية، والمجالس المنتخبة على دعمهم المتواصل للتصدي لهذه الجائحة، كما شكرت كل الأطر الصحية في الجهة على ما بذلوه من جهد، وتحل بالمسؤولية، ونكران للذات خاصة الأطقم الصحية، التي كانت تشرف على تتبع، ومراقبة حالة المصابين في الحجر الصحي.

ووجهت المديرية نداء إلى سكان الجهة، من أجل التقيد بالإجراءات، والتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة، والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، حتى يتم تحصين المكتسبات، التي تم تحقيقها على الصعيد الجهوي للتصدي لهذه الجائحة.