فيديو: يونس الميموني
غادرت امرأة مسنة تبلغ من العمر 84 عاما، أمس الأحد، في العرائش، مستشفى للامريم بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، تحت أنغام النشيد الوطني والزغاريد، لتكون أول حالة تماثلت للشفاء على مستوى مدينة القصر الكبير.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن المصابة ظهرت عليها أعراض “كوفيد19” في منتصف شهر مارس الماضي، إذ تم التأكد من إصابتها بالفيروس التاجي.
ورجحت المصادر ذاتها، أن تكون العدوى قد انتقلت إليها عند زيارتها إلى إحدى أقاربها بمدينة طنجة.
كانت هذه تفاصيل خبر على أنغام النشيد الوطني والزغاريد.. مستشفى العرائش يحتفي بتماثل مسنة من كوفيد- 19-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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