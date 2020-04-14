طقس الثلاثاء.. سحب منخفضة مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة طقس الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع كتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، مع تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات ورعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة وشمال المنطقة الشرقية والسايس والريف ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة نوعا ما قد تعطي قطرات أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية خلال الليلة الموالية شمال ووسط البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وستكون الرياح قوية نوعا ما وستهب من القطاع الشمالي أو الغربي وبالأقاليم الجنوبية، وجنوبية إلى غربية بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية إلى غربية بباقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بجبال الأطلس، وما بين 06 و12 درجة بالريف وشمال المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و18 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي والمناطق الشمالية والغربية للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة وباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 13 و20 درجة بالأطلس والريف والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و27 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال وغرب الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الجنوبية. وستكون ما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.