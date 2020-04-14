الصين: رفع واردات النفط لا يعني زيادة الطلب من جانب المصانع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الثلاثاء، أن رفع الدولة لوارداتها النفطية لا يعني زيادة الطلب على النفط من جانب المصانع، والذي انمكش مؤخرًا على أساس سنوي وشهري.
وجاء هذا التصريح في أعقاب رفع الصين، خلال آذار/ مارس الماضي، لوارداتها من الخام بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مستغلةً الهبوط الحاد في أسعار النفط حول العالم لتخزينه في مرافقها.
وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك إلى أن إجمالي واردات البلاد المصنفة كأكبر مستورد عالمي للنفط الخام، بلغ في آذار/ مارس الماضي 41 مليون طن، أي قرابة 9.7 ملايين برميل يوميًا.
وبلغ متوسط سعر خام برنت، الشهر الماضي، نحو 27 دولارًا للبرميل، فيما انخفض في بعض الأوقات خلال الشهر نفسه إلى 24 دولارًا ليصبح في أدنى مستوى له منذ عام 2002.
وبلغ المتوسط اليومي لواردات الصين من النفط الخام، خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، 10.4 ملايين برميل يوميًا، ثم ارتفع إثر الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الذي خلّف أكثر من 82.2 ألف إصابة، منها 3341 حالة وفاة.
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