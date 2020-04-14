ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى 391 مصابا بزيادة 20 حالة جديدة عن يوم أمس، الإثنين، أي ما نسبته 5٪، بحسب ما ذكرت "الهيئة العربية للطوارئ".

ووفقًا للهيئة، فإنّ هذه الأرقام لا تشمل العرب سكّان المدن المختلطة.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الفحوصات 18747 فحصًا، بزيادة في عدد الفحوصات تُقدّر بـ1540 فحصا.

وتتصدّر مدينة أم الفحم عدد الإصابات (48) دون أي ارتفاع عن يوم أمس، في حين سجّلت جسر الزرقاء 3 إصابات جديدة، ليصل عدد المصابين فيها إلى 35، وفي دبورية ارتفع عدد المصابين إلى 24، بينما وصل عدد الإصابات في رهط وباقة الغربية إلى 20، تليهما رهط (18) وطمرة (16).

أما من حيث الكثافة، فتتصدّر دبورية المعطيات، بمعدّل 237 مصابًا لكل 100 ألف نسمة، يليها جسر الزرقاء بـ230 ومن ثم شبلي أم الغنم بمعدل 157، وجت المثلث بـ151 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وترتفع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 28.5 مصاب لكل 100 ألف، وترتفع معدل الفحوصات في المجتمع العربي إلى 1367 فحصا لكل 100 ألف نسمة.

الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية

ننشر في "عرب 48" في ما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الثلاثاء، وفقا لبيان وزارة الصحة:

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس 2258 (للاطلاع على تفاصيل القدس، اضغط هنا)

تل أبيب ويافا 468

حيفا 139

نوف هجاليل 29

اللد 69

الرملة 58

عكا 18

معلوت – ترشيحا 11

البلدات العربية:

أم الفحم 48

جسر الزرقاء 35

دبورية 24

باقة الغربية 20

رهط 20

جت 18

طمرة 16

الناصرة 12

الطيبة 11

كفر قاسم 11

شبلي أم الغنم 10

دير حنا 10

دير الأسد 9

طلعة عارة 8

المغار 8

كسيفة 7

جلجولية 7

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شفاعمرو 7

سخنين 7

كفر قرع 6

البقيعة 6

إكسال 6

الطيرة 5

عيلبون 5

بئر المكسور 5

عسفيا 4

نحف 4

عين ماهل 4

يافة الناصرة 3

زيمر 3

كفر ياسيف 3

المجلس الإقليمي بسمة 3

جولس 2

حرفيش 2

بسمة طبعون 2

البعينة النجيدات 2

كابول 2

الفريديس 2

عرعرة 2

الجديدة – المكر2

كفر كنا 2

طوبا الزنغرية 1

أبو غوش 1

البعنة 1

أبو ربيعة 1

كسرى – سميع 1

أبو سنان 1

الجولان المحتل:

بقعاثا 2

مجدل شمس 1