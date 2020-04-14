كفر قاسم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب في العشرينيات من عمره، في ساعات متأخرة من ليل الإثنين، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج.

ووفقا للتفاصيل، حاول مجهولون اغتيال شاب من كفر قاسم بإطلاق النار صوبه، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، إذا قدمت الإسعافات الميدانية له ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في ملبس لاستكمال العلاج.

وتم توثيق عملية إطلاق الرصاص، حيث أظهرت مقاطع فيديو إقدام ملثمون على إطلاق النار صوب الشاب والهرب من المكان.

واكتفت الشرطة التي وصلت المكان إغلاق موقع الجريمة والتحقيق في ملابسات الحادث، دون تنفيذ أي اعتقالات، فيما لم يتضح بعد خلفية عملية إطلاق النار.

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ومنذ مطلع العام 2020 الجاري قتل 17 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب محمد مصباح (24 عاما) الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في أم الفحم، يوم الخميس الماضي.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.