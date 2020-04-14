شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في مأرب والجوف والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بسلسلة غارات، الثلاثاء، 14/نيسان/2020، على مواقع حوثية في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن المقاتلات الحربية استهدفت بـ14 غارة جوية مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وأضافت المصادر أن الغارات أوقعت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيا. Advertisements وفي محافظة مأرب، استهدفت مقاتلات التحالف بست غارات مواقع تمركز الحوثيين بمديرية صرواح. وتزامن القصف مع هجوم شنته قوات الجيش على مواقع المليشيا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا خلال الساعات الماضية في عدد من المحافظات اليمنية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في مأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.