شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 2082 إصابة جديدة بكورونا و 170 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة ليصل العدد إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 ليصل إلى 2969.

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