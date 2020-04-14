شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن بكين وافقت على تجارب بشرية أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

Advertisements واللقاحان طورتهما شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة. وحصلت الصين في مارس(آذار) الماضي على الموافقة على تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وذلك بعد أن قالت شركة مودرنا الأمريكية لتطوير العقاقير إنها بدأت إجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

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