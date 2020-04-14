شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات مع الجيش في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 شنت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم الثلاثاء، 14/نيسان/2020، هجوما واسعا على مواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي هاجمت مواقع للمليشيا في صرواح. وتابعت أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم واستمرت لساعات. Advertisements وأكدت أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. ولفتت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقبت المواجهات. هذا وتشهد المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات مع الجيش في صرواح بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.