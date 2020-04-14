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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 23 داعشيا في مغارة "وادي الشاي" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في عملية أمنية، شمالي البلاد.
وفي بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، إن قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك نفذت عملية أمنية في وادي الشاي، تم خلالها العثور على وكر للإرهابيين.
ولفتت إلى أن طيران الجيش والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية انتهت بتدمير الوكر وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر داعش، وقتل 23 إرهابيا.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه أن الاشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل جندي وجرح أربعة آخرين، نفت الأخبار التي تناولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطاف جنود.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني أنه في الوقت الذي تحرص فيه على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية قامت بعض الصفحات والمواقع بنشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة.
وحذرت الذين يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة القوات الأمنية والتأثير عليها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الأخبار الكاذبة.
يذكر أنه في عام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، لكن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من هذا البلد ويقوم بعمليات بين الفينة والأخرى.
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