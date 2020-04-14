شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 تجددت المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الفاخر، بمديرية قعطبة، محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات تجددت في الساعة الأخيرة من مساء الاثنين، بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي في جبهة باب غلق وحبيل العبدي شمالي الفاخر، غربي مديرية قعطبة. Advertisements وطبقا للمصدر، يتبادل الطرفان قصفاً بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. يشار إلى أن المليشيا تواصل تصعيدها العسكري رافضة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي سبق وأعلنت عنه قوات التحالف العربي مساء الأربعاء الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في قعطبة بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.