مليشيا موالية لإيران تطرد قوات النظام السوري من مناطق في حلب

الثلاثاء 14 أبريل 2020

ذكرت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر تابعة للميليشيات الموالية لإيران، طردت عناصر قوات الحكومة السورية من بلدة "زتيان" في ريف حلب الجنوبي، ونصبت حواجز على مداخل البلدة لمنع المدنيين من الدخول إليها.



وتشهد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في محافظتي إدلب وحلب، فوضى و"تعفيش" وعمليات انتقام من المعارضين، وذلك بتخريب ممتلكاتهم، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وذكر المرصد أن المناطق الخاضعة للميليشيات الموالية لإيران شهدت تواجد سيارات "التعفيش" ممتلئة بممتلكات المواطنين وآثاث منازلهم التي تم نهبها.

إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون متعاونا مع "حزب الله" اللبناني وأجهزة النظام الأمنية، أمام منزله في بلدة "المزيريب" بريف درعا الغربي.

وبحسب مصادر محلية، يعمل بتجارة المخدرات في المنطقة مع أحد المقربين من تنظيم "حزب الله" اللبناني، وفقاً للمرصد