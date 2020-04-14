حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 14 أبريل 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط الأمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الافقية.



حركة الرياح: شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 20 – 35 تصل إلى 50 كم/س أحياناً خاصة على البحر مع السحب الركامية.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا، يضطرب أحياناً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 18:55 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:44 .

Advertisements

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الاول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 25 45 15 دبي 33 26 50 20 الشارقة 32 24 55 20 عجمان 32 24 50 15 أم القيوين 32 24 60 25 رأس الخيمة 31 23 65 20 الفجيرة 28 24 85 50 العين 32 25 40 15 ليوا 34 25 50 10 الرويس 33 24 60 20 السلع 33 24 65 20 دلما 29 25 75 30 طنب الكبرى 28 24 80 35 طنب الصغرى 28 24 80 35 أبو موسى 29 24 80 35