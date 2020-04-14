شكرا لقرائتكم خبر عن كابول تحظر الدراجات النارية لأسباب أمنية والان نبدء بالتفاصيل
وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول، إن أغلب الأنشطة الإجرامية والإرهابية تمت في العام الماضي بواسطة الدراجات النارية. ومن شأن الاجراء أن يقلل حركة النقل بالنسبة للكثيرين في المدينة، الذين يستخدمون الدراجات النارية إما للذهاب إلى عملهم، أو يمتلكونها لأنهم لا يستطيعون شراء سيارة أو استئجار سيارة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الأمر ابتداء من غد الأربعاء في أنحاء كابول.
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