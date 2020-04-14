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كابول تحظر الدراجات النارية لأسباب أمنية

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، حظر ركوب الدراجات النارية في العاصمة كابول لأجل غير مسمى؛ لتحسين الوضع الأمني بها. وأوضحت الوزارة أن سبب اتخاذ الإجراء هو أن التقييمات أظهرت أن المسلحين كثيرا ما يستخدمون الدراجات النارية لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول، إن أغلب الأنشطة الإجرامية والإرهابية تمت في العام الماضي بواسطة الدراجات النارية. ومن شأن الاجراء أن يقلل حركة النقل بالنسبة للكثيرين في المدينة، الذين يستخدمون الدراجات النارية إما للذهاب إلى عملهم، أو يمتلكونها لأنهم لا يستطيعون شراء سيارة أو استئجار سيارة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الأمر ابتداء من غد الأربعاء في أنحاء كابول.

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