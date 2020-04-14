شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق تابعة للاحتلال تهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت زوارق بحرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه. وأفادت مصادر فلسطينية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين في حدود المساحات المسموح بها بحريا.

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