أعلن البنك المركزي الكويتي، الثلاثاء، أنه أصدر سندات بقيمة 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر.

وقال المركزي، إن الإصدار لثلاثة أشهر، وبسعر فائدة 1.25 بالمئة في المتوسط. وقال المركزي، إن الإصدار لثلاثة أشهر، وبسعر فائدة 1.25 بالمئة في المتوسط. وكان المركزي قد أصدر في نهاية اذار الماضي سندات بقيمة 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) لمدة 6 أشهر وبمتوسط عائدة 1.375 بالمئة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تقرع أبواب أسواق الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.