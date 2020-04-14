دوريات النجدة تعتقل 69 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية النجدة في بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال 69 شخصا في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات شرطة نجدة بغداد تمكنت من القاء القبض على ٦٩ مخالفاَ لاجراءات حظر التجول الوقائي".

واضافت ان "الدوريات كثفت من اجراءاتها حفاظا على الامن الصحي للمواطنين وفقا للتعليمات الصادرة من خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا المستجد والعمل على الحد من انتشاره"، مبينة انه "تم تسليم المخالفين الى مراكز الشرطة بهدف اكمال الاجراءات القانونية بحقهم".