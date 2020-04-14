انطلاق عملية امنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة به ببغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية امنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة به بالعاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "انطلقت فجر اليوم الثلاثاء 14 نيسان ، عملية امنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة به، تنفذها قطعات الفرقة السادسة والاجهزة الامنية والاستخبارية".



واوضحت ان العملية تاتي " للتفتيش وتنفيذ مذكرات القاء القبض ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".

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