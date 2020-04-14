اخبار العالم

اتحاد السباحة يتبرأ من 'إدعاءات' إبعاد وزير الشباب عن الكابينة الوزارية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-04-14 | 09:47

اتحاد السباحة يتبرأ من

613 مشاهدة

أعلن الاتحاد العراقي للسباحة، تبرأه من "إدعاءات" ومطالبات إبعاد وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، عن الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد حميد علي سلطان في بيان تلقته الخليج 365، إن "بعض وسائل الإعلام، تناولت تصريحاً، باسم الاتحادات يتناول خصوصية تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، والتدخل في شؤون تشكيلها من قبل أشخاص يزعمون بأنهم ممثلون للاتحادات في هذا المطلب".

وأضاف سلطان، "بما أن الاتحادات لم تحقق اجتماعات لتقرر هكذا أمور، وكذلك فان تنصيب وزير الشباب ليس شأناً خاص بالاتحادات، فإننا نتبرأ من اي تصريح ينشر هكذا إدعاءات".

وأوضح بالقول، "نود أن نعلن بعدم وجود أي شخص له الصلاحية للتصريح باسم الاتحادات ، وأن كل ما يبدر من تصريحات هي آراء شخصية، غير مخولة وغير مسؤولة وذات أجندات مكشوفة"، مبيناً أن "معظم الاتحادات لديها علاقات طيبة مع الوزير الحالي".


وكان رئيس اتحاد المواي تاي، مصطفى جبار علك أعلن، أمس الاثنين، أن عدداً من الاتحادات الرياضية، ستقدم طلباً لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بـ"عدم الإبقاء" على وزير الشباب والرياضة أحمد رياض في كابينته الوزارية الجديدة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السباحة يتبرأ من 'إدعاءات' إبعاد وزير الشباب عن الكابينة الوزارية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا