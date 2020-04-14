اتحاد السباحة يتبرأ من 'إدعاءات' إبعاد وزير الشباب عن الكابينة الوزارية الجديدة

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد حميد علي سلطان في بيان تلقته الخليج 365، إن "بعض وسائل الإعلام، تناولت تصريحاً، باسم الاتحادات يتناول خصوصية تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، والتدخل في شؤون تشكيلها من قبل أشخاص يزعمون بأنهم ممثلون للاتحادات في هذا المطلب".وأضاف سلطان، "بما أن الاتحادات لم تحقق اجتماعات لتقرر هكذا أمور، وكذلك فان تنصيب وزير الشباب ليس شأناً خاص بالاتحادات، فإننا نتبرأ من اي تصريح ينشر هكذا إدعاءات".

وأوضح بالقول، "نود أن نعلن بعدم وجود أي شخص له الصلاحية للتصريح باسم الاتحادات الرياضية، وأن كل ما يبدر من تصريحات هي آراء شخصية، غير مخولة وغير مسؤولة وذات أجندات مكشوفة"، مبيناً أن "معظم الاتحادات لديها علاقات طيبة مع الوزير الحالي".



وكان رئيس اتحاد المواي تاي، مصطفى جبار علك أعلن، أمس الاثنين، أن عدداً من الاتحادات الرياضية، ستقدم طلباً لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بـ"عدم الإبقاء" على وزير الشباب والرياضة أحمد رياض في كابينته الوزارية الجديدة.