اكتشف خبراء آثار ألمان قصرا أثريا في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، تمكنوا من الوصول إليه بعد تفجير المنطقة من قبل تنظيم داعش.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال بيتر ميجلوس استاذ علم الآثار بجامعة هايدلبرج اليوم، إن عناصر داعش حفروا نظاما من الأنفاق بمئات الأمتار في المكان المكتشف حيث اجتاح التنظيم مدينة الموصل في صيف 2014 ، ونسفوا بعد ذلك مسجدا فوق تلة مبني فوق قصر عسكري للإمبراطورية الآشورية.
وأضاف ميجلوس أنه بعد التفجير وعندما استعادت قوات الأمن العراقية السيطرة على المدينة عام 2017، تم الحفاظ على الأنفاق وبناء على طلب من الهيئة العامة للتراث والآثار في العراق، بدأ باحثون من جامعة هايدلبرج في استكشاف الموقع.
وبين أن العلماء اكتشفوا كنوزا أثرية نادرة في الأنفاق وعثروا على غرفة العرش للقصر العسكري التي كان يبلغ طولها 55 مترا تقريبا.
ودمر تنظيم داعش عدة آثار أثناء سيطرته على مساحات من العراق وسوريا.
وفي جنوب الموصل، دمر التنظيم قصرا آشوريا عمره قرابة ثلاثة آلاف عام في مدينة النمرود الملكية السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء آثار يكتشفون كنوزا قديمة في موقع بالموصل فجره داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.