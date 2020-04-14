يتابعها اكثر من 20 مليون عراقي.. 40 صفحة على الفيسبوك تتلقى دعما خارجيا

كشف مصدر مسؤول، ان متابعي بعض الصفحات على الفيسبوك المدعومة من جهات خارجية يعادل متابعي فضائيتين، فيما اشار الى ان القائمين على تلك الصفحات ليسوا مجرد هواة أو ناشطين بل موظفون.

وقال المصدر الذي يعمل بوحدة الرصد والمتابعة والتي تستهدف الصفحات الأكثر جذباً من الجمهور العراقي، بعد نجاح العديد منها وتفوقها على كثير من المؤسسات الإعلامية المحلية كالفضائيات ووكالات الأخبار، ان "هناك ما لا يقلّ عن 40 صفحة عراقية متفرقة على منصة "فيسبوك"، يتابعها أكثر من 20 مليون عراقي، تتلقى دعماً مباشراً أو غير مباشر من جهات خارجية، من خلال واجهات مختلفة وبطرق متعددة".

واضاف ان "متابعي صفحة واحدة على فيسبوك في اليوم الواحد، قد تعادل متابعي محطتين فضائيتين عراقيتين وأكثر من 3 مواقع إخبارية تُصرف عليها مبالغ كبيرة من قبل القائمين عليها، وهو ما تنبّهت له أيضاً قوى سياسية وأحزاب اصبحت تتنافس على مخاطبة قواعدها أو الجمهور المستهدف من خلال تلك الصفحات".

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وتابع ان "الكباش الأميركي ـ الإيراني في العراق، انتقل من المحطات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية المحلية، التي كانت تنفق عليها مبالغ كبيرة، إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً فيسبوك".

واكد ان "المنصة لم تعد عفوية تماماً، كما كانت بالسابق، وهذا واضح، فهناك عملية صناعة محتوى في تلك الصفحات تؤكد أن القائمين عليها ليسوا مجرد هواة أو ناشطين، بل موظفون"، معللا ذلك "بالانتباه نحو موقع فيسبوك كمحرّك في التظاهرات العراقية وصانع ضغط، دفع الحكومة والأحزاب في مرات كثيرة إلى الدفاع عن نفسها، بسبب الأخبار والمحتويات التي نُشرت على صفحات عدة في المنصة الأكبر والأوسع بالعراق".