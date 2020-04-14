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حالات الإصابة المؤكدة بـكورونا في العالم تقترب من مليوني حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

حالات الإصابة المؤكدة بـكورونا في العالم تقترب من مليوني حالة

متابعات_ الخليج 365

يقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد من نحو مليوني إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

 

وأظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل ليصل إلى 9ر1 مليون شخص، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفا و483 حالة.

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وكانت جامعة جونز هوبكنز التي ترصد حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) قد أشارت في وقت سابق أن حالات الإصابة العالمية تجاوزت حاجز المليوني شخص، لكنها قامت بتعديل الرقم في وقت لاحق من يوم الاثنين.

 

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.

 

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا بـ 20 ألفا و465 حالة وإسبانيا بـ 17 ألفا و756 حالة، حسب جونز هوبكنز.

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