شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت وزارة الصحة العمانية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 813 إصابة و4 وفيات.

Advertisements وقالت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، إنها سجلت 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي لحالات التعافي 130 حالة. وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات، فضلا عن المحافظة على تنظيف اليدين بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس الوجه والعينين والأنف والفم، واتباع العادات الصحية لدى العطس والسعال، والتزام التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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