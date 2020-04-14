وفيات كورونا في نيويورك تتخطى حاجز الـ10 آلاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية، الاثنين، عشرة آلاف و56 وفاة، وفق ما أعلن الحاكم أندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة.



وتعد ولاية نيويورك الأكثر تضررا بالوباء في الولايات المتحدة رغم أن الحاكم أفاد أن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد.

في حين قال مسؤول طبي أميركي كبير، اليوم الاثنين، إن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى الذروة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى علامات استقرار في أنحاء البلاد.

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وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حالات وفاة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس أكثر من أي دولة أخرى.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 22 ألف حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وسُجلت نحو ألفي حالة وفاة يوميا على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.

ويقول خبراء إن الإحصاءات الرسمية قللت من العدد الفعلي للأشخاص الذين توفوا بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، لاستبعادها من توفوا في منازلهم لأسباب لها علاقة بفيروس كورونا.