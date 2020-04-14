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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوزيلندا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث لقي أربعة أشخاص حتفهم بسبب المرض.
وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الوفيات في نيوزيلندا جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بذلك إلى تسعة أشخاص.
وكانت ثلاث من الوفيات الأربع الجديدة على صلة بمنشأة لرعاية المسنين في مدينة كرايستشيرش، فيما كانت الرابعة في مستشفى بالعاصمة ولنجتون.
وقال بلومفيلد إن بلاده سجلت 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1366 حالة
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